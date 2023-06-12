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Запрет купания в водоемах, комендантский час, ограничения на въезд: в Херсонской области ввели ряд ограничений

Киев • УНН

 • 1212324 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В херсонской области состоялось заседание совета обороны, на котором приняли решение ввести ограничения на въезд граждан в определенные районы, запрет купания в водоемах, а также определили процедуру осмотра местности после спада воды. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

Запрет купания в водоемах, комендантский час, ограничения на въезд: в Херсонской области ввели ряд ограничений

Цитата

"Состоялось заседание совета обороны Херсонской области. Уровень воды стремительно падает, и мы готовимся к последствиям, которые по себе оставит большая вода. Чтобы обезопасить людей от мин, а также не допустить мародерства, мы вводим ряд мер", - заявил Прокудин.

Детали

Председатель ОВА сообщил, что в Херсоне, микрорайоне Корабел, нефтегавани, а также в населенных пунктах области, где произошло частичное или полное затопление, вводят запрет на въезд граждан. Доступ на проезд тех граждан, которые имеют соответствующую регистрацию, или снимают там жилье, восстановят только после обследования этих районов и выяснения ситуации с безопасностью.

"Уважаемые жители затопленных районов, которые временно покинули свои дома. Хочу расставить все точки над "і". Не думайте, что как только сойдет вода, вы сможете сразу вернуться. Есть определенная процедура. Вернуться домой вы сможете только после того, как местность осмотрят взрывотехники, потом правоохранители, а уже напоследок коммунальщики с экологами. По мусору такая же процедура... Поэтому наберитесь терпения, работы продолжаются", - подчеркнул Прокудин.

Кроме этого, с 13 по 19 июня будет установлен комендантский час с 15:00 до 12:00. Получить медикаменты, еду и питьевую воду жители, которые никуда не выезжали, смогут в определенных гуманитарных пунктах с 12:00 до 15:00, заметил глава ОГА. 

В связи с военным положением и чрезвычайной ситуацией в области, под запретом проведение летнего оздоровительного сезона.

"Под запретом посещение и пребывание в местах массового отдыха - это пляжи, водоемы, лесопарковые зоны, и в местах массового отдыха, расположенных возле объектов критической инфраструктуры, объектов Сил обороны, других мест с высоким уровнем минной опасности на деоккупированной территории Херсонской области", - сообщил он.

Власти также установят жесткий контроль за недопущением стихийной продажи водных биоресурсов, таких как рыба, раки и т.д.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин позже сообщил, что еще двое мирных людей погибли из-за подтопления Херсона.

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