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Заборона купання у водоймах, комендантська година, обмеження на в'їзд: у Херсонській області ввели ряд обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. На Херсонщині відбулося засідання ради оборони області, на якому ухвалили рішення запровадити обмеження на вʼїзд громадян до визначених районів, заборону купання у водоймах, а також визначили процедуру огляду місцевості після спаду води. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.

Заборона купання у водоймах, комендантська година, обмеження на в'їзд: у Херсонській області ввели ряд обмежень

Цитата

"Відбулося засідання ради оборони Херсонської області. Рівень води стрімко падає, і ми готуємося до наслідків, які по собі залишить велика вода. Щоб убезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства, ми запроваджуємо ряд заходів", - заявив Прокудін.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що у Херсоні, мікрорайоні Корабел, нафтогавані, а також у населених пунктах області, де відбулося часткове або повне затоплення, запроваджують заборону на в'їзд громадян. Доступ на проїзд тих громадян, які мають відповідну реєстрацію, або винаймають там житло, відновлять лише після обстеження цих районів і з'ясування безпекової ситуації.

"Шановні мешканці затоплених районів, які тимчасово покинули свої домівки. Хочу розставити всі крапки над "і". Не думайте, що як тільки зійде вода, ви зможете одразу повернутися. Є визначена процедура. Повернутися додому ви зможете лише після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, потім правоохоронці, а вже наостанок комунальники з екологами. Щодо сміття така сама процедура... Тому наберіться терпіння, роботи тривають", - підкреслив Прокудін.

Крім цього, з 13 по 19 червня буде встановлено комендантську годину з 15:00 до 12:00. Отримати медикаменти, їжу та питну воду жителі, які нікуди не виїжджали, зможуть у визначених гуманітарних пунктах з 12:00 до 15:00, зауважив голова ОВА. 

У зв'язку з воєнним станом та надзвичайною ситуацією в області, під забороною проведення літнього оздоровчого сезону.

"Під забороною відвідування та перебування у місцях масового відпочинку - це пляжі, водоймища, лісопаркові зони, та у місцях масового відпочинку, які розташовані біля об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів Сил оборони, інших місць з високим рівнем мінної небезпеки на деокупованій території Херсонської області", - поінформував він.

Влада також встановить жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів, таких як риба, раки, тощо.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - про двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пізніше повідомив, що ще двоє мирних людей загинули через підтоплення Херсона.

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