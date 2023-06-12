Заборона купання у водоймах, комендантська година, обмеження на в'їзд: у Херсонській області ввели ряд обмежень

КИЇВ. 12 червня. УНН. На Херсонщині відбулося засідання ради оборони області, на якому ухвалили рішення запровадити обмеження на вʼїзд громадян до визначених районів, заборону купання у водоймах, а також визначили процедуру огляду місцевості після спаду води. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.