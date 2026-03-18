Заболеваемость ОРВИ за неделю упала на 5%, но грипп широко распространен - ЦОЗ

Заболеваемость ОРВИ в Украине в недельном измерении упала на 5%, но фиксируется широкое географическое распространение вирусов гриппа, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

"За неделю с 9 по 15 марта 2026 года ОРВИ в Украине заболело 148 817 человек (60 372 взрослых и 88 445 детей до 17 лет), что на 5% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - говорится в сообщении.

Госпитализировано было 3954 пациента с ОРВИ, из них детей - 2177.

"В городе Киеве и 20 областях (84%) установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует об их широком географическом распространении на территории Украины", - отметили в ЦОЗ.

Заболеваемость COVID-19: за неделю заболело 123 человека (на 12,2% меньше, чем неделей ранее).

"Превышение низкого уровня интенсивности эпидемического процесса было зафиксировано в двух областях: Волынской и Житомирской. В Киеве и других регионах показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", - указали в ЦОЗ.

Ситуация с начала сезона по Украине

В течение эпидемического сезона, с 29 сентября 2025 года по 15 марта 2026 года, ОРВИ переболело 3 188 205 человек (9% от населения страны), что на 7,6% меньше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлен 21 431 случай заболевания COVID-19 – 0,7% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.

"С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 188 случаев", - сказано в сообщении.

