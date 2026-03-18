Заболеваемость ОРВИ за неделю упала на 5%, но грипп широко распространен - ЦОЗ

Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47770 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский18 марта, 06:46 • 23630 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto18 марта, 07:06 • 25874 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 21973 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16796 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 22160 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47969 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78345 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 70548 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16950 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 26977 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 31871 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 36848 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78345 просмотра
Заболеваемость ОРВИ за неделю упала на 5%, но грипп широко распространен - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

За неделю ОРВИ заболели 148 817 человек, а вирусы гриппа выявлены в 20 областях. Смертность от гриппа и ОРВИ с начала сезона достигла 188 случаев.

Заболеваемость ОРВИ за неделю упала на 5%, но грипп широко распространен - ЦОЗ

Заболеваемость ОРВИ в Украине в недельном измерении упала на 5%, но фиксируется широкое географическое распространение вирусов гриппа, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

"За неделю с 9 по 15 марта 2026 года ОРВИ в Украине заболело 148 817 человек (60 372 взрослых и 88 445 детей до 17 лет), что на 5% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - говорится в сообщении.

Госпитализировано было 3954 пациента с ОРВИ, из них детей - 2177.

"В городе Киеве и 20 областях (84%) установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует об их широком географическом распространении на территории Украины", - отметили в ЦОЗ.

Заболеваемость COVID-19: за неделю заболело 123 человека (на 12,2% меньше, чем неделей ранее).

"Превышение низкого уровня интенсивности эпидемического процесса было зафиксировано в двух областях: Волынской и Житомирской. В Киеве и других регионах показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", - указали в ЦОЗ.

Ситуация с начала сезона по Украине

В течение эпидемического сезона, с 29 сентября 2025 года по 15 марта 2026 года, ОРВИ переболело 3 188 205 человек (9% от населения страны), что на 7,6% меньше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлен 21 431 случай заболевания COVID-19 – 0,7% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.

"С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 188 случаев", - сказано в сообщении.

Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ24.02.26, 18:08 • 19931 просмотр

Юлия Шрамко

