Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Захворюваність на ГРВІ за тиждень впала на 5%, але грип широко поширений - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

За тиждень на ГРВІ захворіли 148 817 осіб, а віруси грипу виявлено у 20 областях. Смертність від грипу та ГРВІ з початку сезону сягнула 188 випадків.

Захворюваність на ГРВІ по Україні у тижневому вимірі впала на 5%, але фіксується широке географічне поширення вірусів грипу, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

"За тиждень з 9 до 15 березня 2026 року на ГРВІ в Україні захворіло 148 817 людей (60 372 дорослих і 88 445 дітей до 17 років), що на 5% менше за аналогічний показник минулого тижня", - ідеться у повідомленні.

Госпіталізовано було 3954 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей -  2177.

"У місті Києві та 20 областях (84%) встановлено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їх широке географічне поширення на території Україні", - зазначили у ЦГЗ.

Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіло 123 людини (на 12,2% менше, ніж тижнем раніше).

"Перевищення низького рівня інтенсивності епідемічного процесу було зафіксовано у двох областях: Волинській та Житомирській. У Києві та інших регіонах показники захворюваності відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ", - вказали у ЦГЗ.

Ситуація з початку сезону по Україні

Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня 2025 року по 15 березня 2026 року, на ГРВІ перехворіло 3 188 205 осіб (9% від населення країни), що на 7,6% менше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлений 21 431 випадок захворювання на COVID-19 – 0,7% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.

"З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 188 випадків", - сказано у повідомленні.

