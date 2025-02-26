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Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: «локальный карантин» возможен в 19 областях

Киев  •  УНН

 • 4260 просмотра

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За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 20%, заболели 249 344 человека. В трех областях превышение эпидпорога высокого уровня, еще в 19 регионах могут ввести «локальный карантин».

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю выросла на 20%, и, по прогнозу, такая тенденция будет сохраняться в течение следующих двух недель, превышение эпидпорога высокого уровня - в трех областях, «локальный карантин» могут вводить в 19 областях, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

В Украине наблюдается характерный для середины эпидсезона подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество больных увеличилось на 20%: с 17 по 23 февраля заболели 249 344 человека, из них 141 372 - дети. По прогнозу эпидемиологов, тенденция к росту заболеваемости будет сохраняться в течение следующих двух недель

- сообщили в Минздраве.

Как оценили в Минздраве, «на уровне страны уровень госпитализаций среди пациентов с осложнениями ОРВИ - не критический». В каждой области, как отмечается, продолжается усиленный эпидмониторинг, в том числе и с обеспеченностью больниц лекарствами и койкоместами для пациентов. 

В частности, за неделю с 17 по 23 февраля в больницы страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 госпитализированы 6 927 человек, среди которых 4 133 - дети. Среди пациентов, которые нуждались в медицинской помощи в медучреждении - у 220 человек диагностировали COVID-19.

«Все области подтвердили обеспеченность необходимыми лекарствами для пациентов с осложнениями ОРВИ в определенных медучреждениях на уровне областей», - отметили в Минздраве.

В целом по сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 17% ниже. Подъем заболеваемости ОРВИ обусловлен из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. 

- указали в Минздраве.

По данным Минздрава, с начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 25 летальных случаев вследствие осложнений заболевания, по данным медиков умершие не имели профилактических прививок против гриппа

«Локальный карантин»

Сейчас в 3 областях - Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях - зарегистрировано превышение эпидемического порога высокого уровня. Еще в 14 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях - средний уровень. В Днепропетровской и Николаевской областях - низкий уровень. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый «локальный карантин»

- отметили в Минздраве.

В частности, как указано, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничение количества посетителей в учреждениях и другие противоэпидемические мероприятия.

«В других областях Украины и городе Киеве ситуация стабильная, наблюдается предэпидемический уровень», - говорится в сообщении.

Цифры с начала эпидсезона

С начала эпидсезона с 30 сентября 2024 года по 23 февраля 2025, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 718 757 человек, что на 17,3% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. За это время медики диагностировали 18 329 случаев заболевания COVID-19. Вследствие осложнений гриппа и ОРВИ зарегистрировано 108 летальных случаев.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
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