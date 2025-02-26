Захворюваність на ГРВІ продовжує зростати: "локальний карантин" можливий у 19 областях

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 за тиждень зросла на 20%, і, за прогнозом, така тенденція зберігатиметься впродовж наступних двох тижнів, перевищення епідпорогу високого рівня - у трьох областях, "локальний карантин" можуть вводити у 19 областях, повідомили у МОЗ України у середу, пише УНН.

В Україні спостерігається характерний для середини епідсезону підйом захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих збільшилась на 20%: з 17 по 23 лютого захворіли 249 344 людей, із них 141 372 - діти. За прогнозом епідеміологів, тенденція до зростання захворюваності зберігатиметься впродовж наступних двох тижнів - повідомили у МОЗ.

Як оцінили у МОЗ, "на рівні країни рівень госпіталізацій серед пацієнтів з ускладненнями ГРВІ - не критичний". У кожній області, як зазначається, триває посилений епідмоніторинг, зокрема і з забезпеченістю лікарень ліками та ліжкомісцями для пацієнтів.

Зокрема, за тиждень з 17 по 23 лютого до лікарень країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізовано 6 927 людей, серед яких 4 133 - діти. Серед пацієнтів які потребували медичної допомоги у медзакладі - в 220 людей діагностували COVID-19.

"Усі області підтвердили забезпеченість необхідними ліками для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ у визначених медзакладах на рівні областей", - зазначили у МОЗ.

Загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 17% нижча. Підйом захворюваності на ГРВІ зумовлено через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. - вказали у МОЗ.

За даними МОЗ, з початку циркуляції вірусів грипу в країні - з січня - зареєстровано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу

"Локальний карантин"

Наразі в 3 областях - Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня. Ще у 14 областях - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях - середній рівень. У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький рівень. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин" - зазначили в МОЗ.

Зокрема, як вказано, ідеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

"В інших областях України та місті Києві ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень", - ідеться у повідомленні.

Цифри з початку епідсезону

З початку епідсезону з 30 вересня 2024 року по 23 лютого 2025, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 718 757 людей, що на 17,3% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. За цей час медики діагностували 18 329 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень грипу та ГРВІ зареєстровано 108 летальних випадків.