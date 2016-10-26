Арестованного в России Р.Сущенко посетил адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Обвиняемого в шпионаже и арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетил адвокат Марк Фейгин. Об этом защитник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Вышел только что от Романа Сущенко", - сообщил М.Фейгин.
Адвокат добавил, что завтра состоится судебное заседание по делу украинского журналиста.
Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.