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15 марта, 19:03 • 116778 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171872 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141425 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114522 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102176 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137385 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132830 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127928 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Арестованного в России Р.Сущенко посетил адвокат

Арестованного в России Р.Сущенко посетил адвокат

Киев • УНН

 • 6028 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Обвиняемого в шпионаже и арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетил адвокат Марк Фейгин. Об этом защитник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Вышел только что от Романа Сущенко", - сообщил М.Фейгин.

Адвокат добавил, что завтра состоится судебное заседание по делу украинского журналиста.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.

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