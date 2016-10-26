Заарештованого в Росії Р.Сущенка відвідав адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Обвинуваченого у шпигунстві і заарештованого у Росії українського журналіста Романа Сущенка відвідав адвокат Марк Фейгін. Про це захисник повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вийшов тільки що від Романа Сущенка", - повідомив М.Фейгін.
Адвокат додав, що завтра відбудеться судове засідання у справі українського журналіста.
Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.