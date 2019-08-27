Арестованный танкер доставили в порт Херсона – прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Танкер Mriya, который подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов, доставлен в порт города Херсон. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна Mriya к месту хранения", - говорится в сообщении.
Как отмечено, из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранение от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.
"В настоящее время судно Mriya находится в Херсонском морском порту под охраной", - добавили в прокуратуре.
Напомним, 10 августа в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне Mriya.
По данным прокуратуры, это же судно в июне 2015 года незаконно осуществляло заход в закрытый порт "Севастополь" для поставки горюче-смазочных материалов для подразделений Черноморского флота РФ.
19 августа суд арестовал судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота РФ.