На судне, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск — прокуратура АРК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым, проводит обыск в г. Херсон. На судне “Мария”, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры АРК.
“Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне „Мария“, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов”, — говорится в сообщении.
Как напомнили в прокуратуре, в июне 2015 это же судно, но под названием “Вилга”, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне проводиться обыск.
Напомним, на Харьковщине заблокирован контрабанду товаров широкого потребления в России.