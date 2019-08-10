На судні, яке поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ, проводиться обшук - прокуратура АРК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим, проводить обшук в м. Херсон на судні “Марія”, яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. Про це повідомляє УНН із посиланням прес-службу Прокуратури АРК.
“Сьогодні, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, проводить обшук в м Херсон на судні „Марія“, яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів”, — йдеться у повідомленні.
Як нагадали у прокуратурі, у червні 2015 це ж судно, але під назвою “Вілга”, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду, зараз на зазначеному судні проводитися обшук.
Нагадаємо, на Харківщині заблоковано контрабанду товарів широкого споживання до Росії.