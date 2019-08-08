На Харківщині заблоковано контрабанду товарів широкого споживання до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Харківській області попередили контрабандне переправлення більше ніж двох тонн товарів народного споживання до Росії. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Правоохоронці затримали чотирьох громадян України під час спроби перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску на двох незареєстрованих автомобілях.
У ході огляду транспортних засобів у зловмисників виявлено продукти харчування, автозапчастини та інші товари широкого вжитку.
За попередніми оцінками загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. гривень.
Нагадаємо, на Харківщині викрили книжкову контрабанду з РФ.