В Харьковской области заблокирована контрабанда товаров широкого потребления в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Харьковской области предупредили контрабандную переправку больше двух тонн товаров народного потребления в Россию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.
В ходе осмотра транспортных средств у злоумышленников обнаружено продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления.
По предварительным оценкам общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тыс. гривен.
Напомним, в Харьковской области разоблачили книжную контрабанду из РФ.