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Заарештований танкер доставили в порт Херсона — прокуратура

Заарештований танкер доставили в порт Херсона — прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Танкер Mriya, який підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів, доставлений в порт міста Херсон. Про це повідомила прокуратура Криму у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, співробітники СБУ в АР Крим, разом з морською охороною, виконали рішення суду по супроводу арештованого судна Mriya до місця зберігання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактично самоусунення від виконання своїх обов'язків по управлінню судном і командою, правоохоронці доставили судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона.

"В даний час судно Mriya перебуває в Херсонському морському порту під охороною", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 10 серпня в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим спільно з СБУ в АР Крим та оперативниками Азово-Чорноморським регіональним управлінням ДПСУ проведено обшук на судні Mriya.

За даними прокуратури, це ж судно у червні 2015 року незаконно здійснювало захід у закритий порт "Севастополь" для поставки паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

19 серпня суд заарештував судно, що поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ.

Українські Національні Новини

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