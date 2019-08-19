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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 73940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124309 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134672 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124481 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153070 просмотра

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Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

Киев  •  УНН

 • 12974 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мария".

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", как отмечается, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.

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