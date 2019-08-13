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Суд відмовив в арешті судна, яке постачало паливо для ЧФ РФ

Суд відмовив в арешті судна, яке постачало паливо для ЧФ РФ

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання Служби безпеки України і прокуратури Автономної Республіки Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.

"Сьогодні, 13 серпня 2019 року об 11:00 Херсонський міський суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ. Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що 10 серпня під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратура АР Крим провела обшук у Херсоні на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015-го це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ до Севастополя.

Як повідомляв УНН, 10 серпня стало відомо, що прокуратура Криму проводить обшук в Херсоні на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "Neyma", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

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