Суд отказал в аресте судна, поставлявшего топливо для ЧФ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры Автономной Республики Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Росии в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передаёт УНН.
"Сегодня, 13 августа 2019 года в 11:00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015-го это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.
Как сообщал УНН, 10 августа стало известно, что прокуратура Крыма проводит обыск в Херсоне на судне “Мария”, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.
Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.