За жестокое убийство жены до 11 лет тюрьмы приговорили пенсионера в Днепре

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73135 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88010 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90681 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101190 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104896 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111873 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117126 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122910 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134454 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За жестокое убийство жены до 11 лет тюрьмы приговорили пенсионера в Днепре

За жестокое убийство жены до 11 лет тюрьмы приговорили пенсионера в Днепре

Киев  •  УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Индустриальный районный суд Днепра приговорил к 11 годам лишения свободы 62-летнего пенсионера за жестокое убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

"Установлено, что в июне 2017 года во время употребления алкогольных напитков между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине не менее 20 ударов кухонным ножом и более 18 ударов руками и ногами по телу. В результате полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, свою вину подсудимый не признал, однако она полностью доказана обвинением, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области.

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