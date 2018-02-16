За жестокое убийство жены до 11 лет тюрьмы приговорили пенсионера в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Индустриальный районный суд Днепра приговорил к 11 годам лишения свободы 62-летнего пенсионера за жестокое убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Установлено, что в июне 2017 года во время употребления алкогольных напитков между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине не менее 20 ударов кухонным ножом и более 18 ударов руками и ногами по телу. В результате полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетний, убил своего отца на Закарпатье, сам сдался полиции
Как отмечается, свою вину подсудимый не признал, однако она полностью доказана обвинением, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области.