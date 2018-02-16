За жорстоке вбивство дружини до 11 років тюрми засуджено пенсіонера у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Індустріальний районний суд Дніпра засудив до 11 років позбавлення волі 62-річного пенсіонера за жорстоке вбивство дружини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Встановлено, що у червні 2017 року під час вживання алкогольних напоїв між подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс жінці не менше 20 ударів кухонним ножем та понад 18 ударів руками та ногами по тілу. В результаті одержаних травм потерпіла померла”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, свою вину підсудний не визнав, проте її повністю доведено обвинуваченням, яке підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської області.