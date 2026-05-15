За Ермака уже внесли 44,5 млн гривен залога
Киев • УНН
За экс-главу ОП внесли 44,5 миллиона гривен залога из общей суммы 140 миллионов. Крупнейшие взносы поступили от трех лиц и подлежат проверке.
По состоянию на данный момент за экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака уже внесли 44,5 миллиона гривен залога из 140 миллионов. Крупнейшие взносы поступили от трех человек. Об этом сообщили журналистке УНН в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
Детали
Крупнейшие взносы, по предварительным данным, поступили от трех человек. Также в пресс-службе ВАКС сообщили, что происхождение всех средств должен проверять финансовый мониторинг.
Напомним
За экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли первые 14,5 млн гривен залога. Деньги поступили от двух неизвестных лиц, полная сумма составляет 140 миллионов гривен.