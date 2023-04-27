"За все будет ответственность": Зеленский показал последствия удара рф по Николаеву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по Николаеву, заявив, что это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук, передает УНН.
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"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского", - заявил Президент.
Глава государства указал, что ночью россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку.
"На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Ночью оккупанты попали ракетами в несколько жилых домов Николаевской области.
Количество раненых в результате обстрела Николаева возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок. Известно об одном погибшем.