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На Миколаївщині зафіксовано ще один приліт в житловий будинок - ОВА

Київ • УНН

 • 423252 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Миколаївщині зафіксовано ще один приліт в житловий будинок. Про це пише УНН з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Цитата

"2й приліт теж житловий будинок (приватний). Деталі уточнюємо", - написав Віталій Кім. 

Очільник Миколаївської ОВА додав, що "швидкі поїхали й на 3-ю приватну адресу". 

Нагадаємо

Віталій Кім повідомляв, що ворог поцілив в багатоповерхівку ракетою С300. До цього, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога та лунали вибухи

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