На Миколаївщині зафіксовано ще один приліт в житловий будинок - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Миколаївщині зафіксовано ще один приліт в житловий будинок. Про це пише УНН з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"2й приліт теж житловий будинок (приватний). Деталі уточнюємо", - написав Віталій Кім.
Очільник Миколаївської ОВА додав, що "швидкі поїхали й на 3-ю приватну адресу".
Нагадаємо
Віталій Кім повідомляв, що ворог поцілив в багатоповерхівку ракетою С300. До цього, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога та лунали вибухи.