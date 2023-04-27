На Николаевщине зафиксирован еще один прилет в жилой дом - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На Николаевщине зафиксирован еще один прилет в жилой дом. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
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"2й прилет тоже жилой дом (частный). Детали уточняем", - написал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОГА добавил, что "скорые поехали и на 3-й частный адрес".
Напомним
Виталий Ким сообщал, что враг попал в многоэтажку ракетой С300. До этого, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.