На Николаевщине зафиксирован еще один прилет в жилой дом - ОВА

Цитата

"2й прилет тоже жилой дом (частный). Детали уточняем", - написал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА добавил, что "скорые поехали и на 3-й частный адрес".

Напомним

Виталий Ким сообщал, что враг попал в многоэтажку ракетой С300. До этого, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.