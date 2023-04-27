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"За все буде відповідальність": Зеленський показав наслідки удару рф по Миколаєву

Київ • УНН

 • 339759 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по Миколаєву, заявивши, що цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук, передає УНН.

Цитата

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського", - заявив Президент.

Глава держави вказав, що вночі росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.

"На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Вночі окупанти поцілили ракетами у кілька житлових будинків Миколаївщини.

Кількість поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина. Відомо про одного загиблого.

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