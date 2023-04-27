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Миколаїв: кількість поранених внаслідок обстрілу міста зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина

Миколаїв: кількість поранених внаслідок обстрілу міста зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина

Київ • УНН

 • 466399 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кількість поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина. Про це повідомили в ОК "Південь", передає УНН.

Цитата

"Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Зазначається, що один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено. Також, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

На даний час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.

Нагадаємо

Вночі окупанти поцілили ракетами у кілька житлових будинків Миколаївщини. 

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