Миколаїв: кількість поранених внаслідок обстрілу міста зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кількість поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина. Про це повідомили в ОК "Південь", передає УНН.
Цитата
"Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено. Також, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.
На даний час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.
Нагадаємо
Вночі окупанти поцілили ракетами у кілька житлових будинків Миколаївщини.