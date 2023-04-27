Николаев: количество раненых в результате обстрела города возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок

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Киев • УНН

 • 466399 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Количество раненых в результате обстрела Николаева возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН.

Цитата

"Ночью враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. 4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

Учитывая то, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения - очевидный факт террора мирного населения", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Отмечается, что один частный дом разрушен, другой поврежден. Также, существенных разрушений претерпела жилая многоэтажка и историческое здание. Пожары оперативно ликвидированы, продолжается разбор конструкций.

В настоящее время известно об 1 погибшем и 23 раненых мирных жителей города, среди которых 1 ребенок.

Напомним

Ночью оккупанты попали ракетами в несколько жилых домов Николаевской области. 

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