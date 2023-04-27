Николаев: количество раненых в результате обстрела города возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Количество раненых в результате обстрела Николаева возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН.
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"Ночью враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. 4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.
Учитывая то, что это высокоточное оружие, которое работает по координатам наведения - очевидный факт террора мирного населения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что один частный дом разрушен, другой поврежден. Также, существенных разрушений претерпела жилая многоэтажка и историческое здание. Пожары оперативно ликвидированы, продолжается разбор конструкций.
В настоящее время известно об 1 погибшем и 23 раненых мирных жителей города, среди которых 1 ребенок.
Напомним
Ночью оккупанты попали ракетами в несколько жилых домов Николаевской области.