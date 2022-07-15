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"За Винницу": ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и базу оккупантов на юге

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские защитники уничтожили три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге. Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"За Винницу! Новая Каховка. Минус база. Снигиревский район, Николаевщина. Минус БК. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. Раденск, Херсонщина. Минус БК. Продолжение следует", - отметил Братчук.

Детали

Кроме того, он заявил о новых "прилетах" в Новой Маячке на Херсонщине. 

"По информации местных, пылает русня. Надеюсь, официально подтвердится", - подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Позже Братчук уточнил, что уже с начала сегодняшних суток накрыты враждебные цели в Снегиревке, Новой Маячке и Чернобаевке.

"Также есть информация от местных в Мелитопольском районе. Верю в утреннее официальное подтверждение. Дай, Бог!", - написал он.

Советник председателя ОП Алексей Арестович, добавил: "Пошла работа. Есть первые три больших накрытия. Именно за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Гораздо больше".

Напомним 

Украинские военные уничтожили две российские "Ноны" на Харьковщине.

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