"За Винницу": ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и базу оккупантов на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские защитники уничтожили три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге. Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"За Винницу! Новая Каховка. Минус база. Снигиревский район, Николаевщина. Минус БК. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. Раденск, Херсонщина. Минус БК. Продолжение следует", - отметил Братчук.
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Кроме того, он заявил о новых "прилетах" в Новой Маячке на Херсонщине.
"По информации местных, пылает русня. Надеюсь, официально подтвердится", - подчеркнул спикер Одесской ОВА.
Позже Братчук уточнил, что уже с начала сегодняшних суток накрыты враждебные цели в Снегиревке, Новой Маячке и Чернобаевке.
"Также есть информация от местных в Мелитопольском районе. Верю в утреннее официальное подтверждение. Дай, Бог!", - написал он.
Советник председателя ОП Алексей Арестович, добавил: "Пошла работа. Есть первые три больших накрытия. Именно за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Гораздо больше".
Напомним
Украинские военные уничтожили две российские "Ноны" на Харьковщине.