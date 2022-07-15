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"За Вінницю": ЗСУ знищили три ворожі склади боєприпасів і базу окупантів на півдні

"За Вінницю": ЗСУ знищили три ворожі склади боєприпасів і базу окупантів на півдні

Київ • УНН

 • 246367 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Українські захисники знищили три ворожі склади боєприпасів та одну військову базу противника на півдні. Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК. Далі буде", - зазначив Братчук.

Деталі

Крім того, він заявив про нові "прильоти" в Новій Маячці на Херсонщині. 

"За інформацією місцевих, палає русня. Сподіваюся, офіційно підтвердиться", - наголосив речник Одеської ОВА.

Пізніше Братчук уточнив, що вже з початку сьогоднішньої доби накрито ворожі цілі у Снігурівці, Новій Маячці та Чорнобаївці.

"Також є інформація від місцевих у Мелітопольському районі. Вірю в ранкове офіційне підтвердження. Дай, Боже!", - написав він.

Радник голови ОП Олексій Арестович, додав: "Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Набагато більше".

Нагадаємо 

Українські військові знищили дві російські "Нони" на Харківщині.

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