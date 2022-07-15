"За Вінницю": ЗСУ знищили три ворожі склади боєприпасів і базу окупантів на півдні

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"За Вінницю! Нова Каховка. Мінус база. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК. Далі буде", - зазначив Братчук.

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Крім того, він заявив про нові "прильоти" в Новій Маячці на Херсонщині.

"За інформацією місцевих, палає русня. Сподіваюся, офіційно підтвердиться", - наголосив речник Одеської ОВА.

Пізніше Братчук уточнив, що вже з початку сьогоднішньої доби накрито ворожі цілі у Снігурівці, Новій Маячці та Чорнобаївці.

"Також є інформація від місцевих у Мелітопольському районі. Вірю в ранкове офіційне підтвердження. Дай, Боже!", - написав він.

Радник голови ОП Олексій Арестович, додав: "Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Набагато більше".

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