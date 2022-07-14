Українські військові знищили дві російські "Нони" на Харківщині

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"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав він.

За даними Головного управління НГУ, лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

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