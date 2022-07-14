Українські військові знищили дві російські "Нони" на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Цього тижня підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили дві російські артилерійські установки "Нона" на Харківщині. Про це під час брифінгу повідомив Олексій Надточий, начальник оперативного управління Головного управління НГУ, передає УНН.
Цитата
"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав він.
За даними Головного управління НГУ, лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку вторгнення росія випустила по Україні 630 "Іскандерів" та "Калібрів" – Генштаб