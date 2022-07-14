Украинские военные уничтожили две российские "Ноны" на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На этой неделе подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили две российские артиллерийские установки "Нона" в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил Алексей Надточий, начальник оперативного управления Главного управления НГУ, передает УНН.
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"Совместно с 40-й отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов", - сказал он.
По данным Главного управления НГУ, только за прошлую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.
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