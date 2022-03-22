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По версии читателей Politico Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе

Киев • УНН

 • 169742 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По итогам опроса читателей издания Politico президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Politico.

По версии читателей Politico Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе

Детали

Онлайн-голосование "Выбор аудитории" обновило ежегодный список самых влиятельных людей POLITICO-28, опубликованный в декабре.

Издание предложило читателям проголосовать за изменения в списке на фоне вторжения россии в Украину и последовавших за этим глубоких геополитических и экономических сдвигов.

Как отмечается, один из участников опроса, который был запущен в начале марта, назвал Зеленского "маяком надежды", который хочет "мира, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

С тех пор, как утром 24 февраля началась война, Зеленский регулярно публиковал видеообращение в социальных сетях. Он также выступил с мощными речами в Конгрессе США, парламенте Великобритании, Бундестаге Германии, каждый раз говоря, что Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против россии.

Как отмечают в Politico, его обращения помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, вызвав такие изменения в правительственной политике, которые были невозможны еще несколько месяцев назад.

Например, Германия приостановила строительство газопровода "Северный поток-2" незадолго до вторжения и нарушила давнее табу на отправку оружия в зоны конфликта, пообещала увеличить расходы на оборону.

Страны, которые недавно критиковали миграционную политику Европы, такие как Польша и Венгрия, открыли свои границы для миллионов беженцев, которые спасаются от войны в Украине.

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