За версією читачів Politico Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За підсумками опитування читачів видання Politico президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Politico.
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Онлайн-голосування "Вибір аудиторії" оновило щорічний список найвпливовіших людей POLITICO-28, опублікований у грудні.
Видання запропонувало читачам проголосувати за зміни у списку на тлі вторгнення росії в Україну і глибоких геополітичних та економічних зрушень, що послідували за цим.
Як зазначається, один з учасників опитування, яке було запущено на початку березня, назвав Зеленського "маяком надії", який прагне "миру, демократії та порядності", поки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.
З часу, як вранці 24 лютого почалася війна, Зеленський регулярно публікував відеозвернення у соціальних мережах. Він також виступив із потужними промовами в Конгресі США, парламенті Великої Британії, Бундестазі Німеччини, щоразу кажучи, що Україна потребує більшої підтримки Заходу в її боротьбі проти росії.
Як наголошують у Politico, його звернення допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях, спричинивши такі зміни в урядовій політиці, які були неможливі ще кілька місяців тому.
Наприклад, Німеччина призупинила будівництво газопроводу "Північний потік-2" незадовго до вторгнення та порушила давнє табу на відправку зброї до зон конфлікту, пообіцяла збільшити витрати на оборону.
Країни, які нещодавно критикували міграційну політику Європи, такі як Польща та Угорщина, відкрили свої межі для мільйонів біженців, які рятуються від війни в Україні.
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