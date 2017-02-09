За убийство супругов преступников приговорили к пожизненному

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 7516 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 50055 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116380 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 121933 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 132771 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150949 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161943 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124632 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139289 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190043 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 7522 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 9716 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 11514 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 9536 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 11957 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 7516 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195009 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250310 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 451869 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 403991 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29766 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29299 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43858 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66036 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73029 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

За убийство супругов преступников приговорили к пожизненному

Киев • УНН

 • 9290 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Преступников, которые убили супругов в Донецкой области, приговорили к пожизненному заключению. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

За убийство супругов преступников приговорили к пожизненному

Константиновский суд приговорил убийц супругов к пожизненному лишению свободы.

Произошло это в мае 2009 года. Трое мужчин решили, что их знакомый с женой хранят дома 100 000 долларов США. По предварительному сговору, они разработали план с целью завладения воображаемыми денежными средствами.

Один из злоумышленников попал в дом жертв, где стал ждать хозяев. Когда последние пришли в дом, мужчина, угрожая им пистолетом, заставил лечь на пол, сковал мужчине руки наручниками, а жене заклеил рот скотчем. Позвав на помощь одного из сообщников, они потребовали у пострадавших отдать им деньги. Но, не найдя желаемой суммы, завладели 10 тыс. грн, драгоценностями и охотничьим оружием.

Нападавшие застрелили мужчину из пистолета, а женщину зарезали. После совершения преступления мужчины сели в автомобиль к третьему соучастнику и скрылись. Награбленное в дальнейшем скрыли.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, двух мужчин осудили к пожизненному лишению свободы, третий участник (водитель) получил девять лет тюрьмы.

Как сообщал УНН, женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14