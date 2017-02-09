За убийство супругов преступников приговорили к пожизненному

Константиновский суд приговорил убийц супругов к пожизненному лишению свободы.

Произошло это в мае 2009 года. Трое мужчин решили, что их знакомый с женой хранят дома 100 000 долларов США. По предварительному сговору, они разработали план с целью завладения воображаемыми денежными средствами.

Один из злоумышленников попал в дом жертв, где стал ждать хозяев. Когда последние пришли в дом, мужчина, угрожая им пистолетом, заставил лечь на пол, сковал мужчине руки наручниками, а жене заклеил рот скотчем. Позвав на помощь одного из сообщников, они потребовали у пострадавших отдать им деньги. Но, не найдя желаемой суммы, завладели 10 тыс. грн, драгоценностями и охотничьим оружием.

Нападавшие застрелили мужчину из пистолета, а женщину зарезали. После совершения преступления мужчины сели в автомобиль к третьему соучастнику и скрылись. Награбленное в дальнейшем скрыли.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, двух мужчин осудили к пожизненному лишению свободы, третий участник (водитель) получил девять лет тюрьмы.

Как сообщал УНН, женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу.