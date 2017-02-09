За вбивство подружжя злочинців засудили до довічного
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Злочинців, які вбили подружжя на Донеччині, засудили до довічного ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Костянтинівський суд засудив вбивць подружжя до довічного позбавлення волі.
Подія сталася у травні 2009 року. Троє чоловіків вирішили, що їх знайомий з дружиною зберігають вдома 100 тисяч доларів США. За попередньою змовою, вони розробили план з метою заволодіння уявними грошовими коштами.
Один із зловмисників потрапив до будинку жертв, де став чекати господарів. Коли останні прийшли до дому, чоловік, погрожуючи їм пістолетом, змусив лягти на підлогу, скував чоловікові руки наручниками, а дружині заклеїв рот скотчем. Покликавши на допомогу одного зі спільників, вони почали вимагати у потерпілих віддати їм гроші. Але, не знайшовши бажаної суми, заволоділи 10 тис. грн, коштовностями та мисливською зброєю.
Нападники застрелили чоловіка з пістолета, а жінку зарізали. Після скоєння злочину чоловіки сіли в автомобіль до третього співучасника та втекли. Награбоване в подальшому приховали.
За вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.187 (розбій) КК України, двох чоловіків засуджено до довічного позбавлення волі, третій учасник (водій) отримав дев'ять років в’язниці.
Як повідомляв УНН, жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу.