При участии украинца: WBC объявила рейтинг новой весовой категории
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) впервые опубликовал рейтинг бриджервейта - новой весовой категории, созданной для бойцов, которые не готовы конкурировать с крупными супертяжеловесами, сообщает УНН со ссылкой на сайт "klitschko-brothers.com".
В 20-ку рейтинга вошел украинский боксер Александр Тесленко, проживающий в Канаде, в активе которого 16 побед и одно поражение в 17-ти поединках на профессиональном ринге.
Возглавил рейтинг колумбиец Оскар Ривас, который в свое последнем бою проиграл Диллиан Уайту. Второе место занял “временный” чемпион WBA в первом тяжелом весе Рияд Мерхы. Замыкает топ-3 чемпион IBO в первом тяжелом весе Кевин Лерен.
Напомним, что о новой весовую категорию стало известно 20 октября.