За участі українця: WBC оголосила рейтинг нової вагової категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) вперше опублікував рейтинг бріджервейта - новій ваговій категорії, створеної для бійців, які не готові конкурувати з великими суперважкоатлетами, повідомляє УНН з посиланням на сайт "klitschko-brothers.com".
До 20-ки рейтингу увійшов український боксер Олександр Тесленко, який проживає в Канаді, в активі якого 16 перемог і одна поразка в 17-ти поєдинках на професійному рингу.
Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас, який свого останньому бою програв Ділліану Вайту. Друге місце зайняв “тимчасовий” чемпіон WBA в першій важкій вазі Ріяд Мерхы. Замикає топ-3 чемпіон IBO в першій важкій вазі Кевін Лерена.
Нагадаємо, що про нову вагову категорію стало відомо 20-го жовтня.