За участі українця: WBC оголосила рейтинг нової вагової категорії

До 20-ки рейтингу увійшов український боксер Олександр Тесленко, який проживає в Канаді, в активі якого 16 перемог і одна поразка в 17-ти поєдинках на професійному рингу.

Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас, який свого останньому бою програв Ділліану Вайту. Друге місце зайняв “тимчасовий” чемпіон WBA в першій важкій вазі Ріяд Мерхы. Замикає топ-3 чемпіон IBO в першій важкій вазі Кевін Лерена.

Нагадаємо, що про нову вагову категорію стало відомо 20-го жовтня.