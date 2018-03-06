За три года расходы на украинские дороги увеличились в пять раз - Порошенко

“Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог. В 2015 году расходы составляли 10 млрд гривен, в 2016 году — 20 млрд грн, в 2017 году — 30 млрд грн, в 2018 году запланировано 50 млрд грн”, - сказал он.

Он обратил внимание на то, что все это происходит по совершенно новой системой государственных закупок, которая позволяет экономить десятки миллиардов.

“Именно поэтому мы увеличили местные бюджеты в семь раз во время децентрализации. Вот почему мы должны небольшой экономический рост ”, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в 2018 году Дорожный фонд будет составлять 32 млрд грн, а с учетом дополнительного финансирования на дороги будет потрачено 45-47 млрд грн.