За три года расходы на украинские дороги увеличились в пять раз - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2015 году на ремонт и строительство дорог было потрачено 10 млрд гривен, на 2018 год на эти цели предусмотрено 50 млрд грн. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, передает УНН.
“Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог. В 2015 году расходы составляли 10 млрд гривен, в 2016 году — 20 млрд грн, в 2017 году — 30 млрд грн, в 2018 году запланировано 50 млрд грн”, - сказал он.
Он обратил внимание на то, что все это происходит по совершенно новой системой государственных закупок, которая позволяет экономить десятки миллиардов.
“Именно поэтому мы увеличили местные бюджеты в семь раз во время децентрализации. Вот почему мы должны небольшой экономический рост ”, - подчеркнул Порошенко.
Напомним, в 2018 году Дорожный фонд будет составлять 32 млрд грн, а с учетом дополнительного финансирования на дороги будет потрачено 45-47 млрд грн.