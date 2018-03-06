За три роки витрати на українські дороги збільшились у п'ять разів - Порошенко

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2015 році на ремонт та будівництво доріг було витрачено 10 млрд гривень, на 2018 рік на ці цілі передбачено 50 млрд грн. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю британському виданню Financial Times, передає УНН.

“Україна нарощує обсяги ремонту та будівництва нових доріг. У 2015 році витрати складали 10 млрд гривень, у 2016 році — 20 млрд грн, в 2017 році — 30 млрд грн, в 2018 році заплановано 50 млрд грн”, — сказав він.

Він звернув увагу на те, що все це відбувається за абсолютно новою системою державних закупівель, яка дозволяє економити десятки мільярдів.

“Саме тому ми збільшили місцеві бюджети в сім разів під час децентралізації. Ось чому ми маємо невелике економічне зростання”, — підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, у 2018 році Дорожній фонд складатиме 32 млрд грн, а з урахуванням додаткового фінансування на дороги буде витрачено 45-47 млрд грн.

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