За три роки витрати на українські дороги збільшились у п'ять разів - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2015 році на ремонт та будівництво доріг було витрачено 10 млрд гривень, на 2018 рік на ці цілі передбачено 50 млрд грн. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю британському виданню Financial Times, передає УНН.
“Україна нарощує обсяги ремонту та будівництва нових доріг. У 2015 році витрати складали 10 млрд гривень, у 2016 році — 20 млрд грн, в 2017 році — 30 млрд грн, в 2018 році заплановано 50 млрд грн”, — сказав він.
Він звернув увагу на те, що все це відбувається за абсолютно новою системою державних закупівель, яка дозволяє економити десятки мільярдів.
“Саме тому ми збільшили місцеві бюджети в сім разів під час децентралізації. Ось чому ми маємо невелике економічне зростання”, — підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, у 2018 році Дорожній фонд складатиме 32 млрд грн, а з урахуванням додаткового фінансування на дороги буде витрачено 45-47 млрд грн.