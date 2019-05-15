За три года сотни тысяч украинцев стали жертвами реформы здравоохранения – Тодуров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сотни тысяч украинцев стали жертвами проводимых нынешним руководством Минздрава преобразований в сфере здравоохранения. Об этом сообщил директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров в Facebook, передает УНН.
"Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению, нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес.
Документов, подтверждающих преступные действия всей команды пингвинов хватило бы уже на десятки уголовных дел, но есть люди, которые привели эту шушваль в Минздрав и прикрывают эту команду даже от легкой критики. Они взяли всю ответственность за тысячи неоправданных смертей на себя. Мы все знаем имена этих людей", - написал Тодуров.
Он уточнил, что оказавшись на днях в реанимации, сам побывал в "шкуре" пациента и ещё раз убедился, как страшно болеть в Украине.
При этом он выразил уверенность, что юридически все виновные в приходе к руководству Минздрава "убийц" останутся безнаказанными, да еще и получат некоторые "дивиденды". Однако, по его собственному убеждению, от всевышнего суда им уйти не удастся.
"Вы совершили самый большой грех, который можно совершить в жизни. Не удивляйтесь теперь всему тому, что будет в будущем происходить с вами и вашими семьями. Живите с этим", - подчеркнул медик.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины с начала года не подписывает контракт с руководителем Института сердца Борисом Тодуровым, хотя по закону должно было сделать это до 18 января.