За три роки сотні тисяч українців стали жертвами реформи охорони здоров'я - Тодуров

"Три роки триває правове беззаконня. Сотні тисяч людей стали жертвами так званої реформи охорони здоров'я. На жаль, жебраки і безправні лікарі і медичні профспілки виявилися безсилі чинити опір руйнівним діям добре підготовлених маніпуляторів і демагогів, які роблять на реформі власний бізнес. Документів, які б підтверджували злочинні дії всієї команди пінгвінів вистачило б уже на десятки кримінальних справ, але є люди, які привели цю шушваль в МОЗ і прикривають цю команду навіть від легкої критики. Вони взяли всю відповідальність за тисячі невиправданих смертей на себе. Ми всі знаємо імена цих людей", - написав Тодуров.

Він уточнив, що опинившись на днях в реанімації, сам побував в "шкурі" пацієнта і ще раз переконався, як страшно хворіти в Україні.

При цьому він висловив упевненість, що юридично всі винні в приході до керівництва МОЗ "вбивць" залишаться безкарними, та ще й отримають деякі "дивіденди". Однак, за його власним переконанням, від Всевишнього суду їм піти не вдасться.

"Ви зробили найбільший гріх, який можна зробити в житті. Не дивуйтеся тепер всього того, що буде в майбутньому відбуватиметься з вами і вашими родинами. Живіть з цим", - підкреслив медик.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України з початку року не підписує контракт з керівником Інституту серця Борисом Тодуровим, хоча за законом мав зробити це до 18 січня.



