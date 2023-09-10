За неделю имеем продвижение вперед на фронте - Зеленский

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«Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной. Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Должны все об этом помнить», — отметил президент.

Детали

Глава государства поблагодарил украинцев, которые в течение недели помогали преодолевать последствия российских обстрелов и спасали людей.

Президент отметил:



парамедика, лейтенанта полиции Руслана Губанова, который после удара российских террористов спасал раненых, доставал людей из-под завалов. Всего за время службы спас уже 82 человека.



парамедика, лейтенанта полиции Олега Сизова, который спас 153 человека за время службы.



капитана полиции Елену Василенко, которая выезжает на места ударов, документирует последствия обстрелов, помогает раненым. Сама попала под обстрел артиллерии, была ранена, вернулась на службу.



пожарных-спасателей Романа Дычко, сержанта Дениса Суханова, капитана службы гражданской защиты Сергея Чикина.



работников ГСЧС Вадима Кучкурду, Евгения Губу и Владислава Курасова, которые спасли из-под завалов трех человек,



полицейских Богдана Коваленко и Валерия Великого, которые одними из первых прибыли на место удара и начали доставать людей из-под завалов.



старшего лейтенанта полиции Ярослава Куця, который прибыл на место российского обстрела в Сумах и быстро потушил огонь в непосредственной близости к людям, заблокированным под обломками.



работников ГСЧС Сумской области: сержанта службы гражданской защиты Павла Жука и Игоря Токаренко, полковника службы гражданской защиты Сергея Галата,



пожарных в Одесской области Андрея Носова, Андрея Мосиенко, Андрея Василенко,



полицейского из Рени Одесской области, майора Дениса Бандаренко, который спас четырех человек, оказал им медицинскую помощь и доставил в больницу.



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