За неделю имеем продвижение вперед на фронте - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. За прошедшие семь дней украинские войска продвинулись вперед. В частности, есть движение на Таврическом и на Бахмутском направлении. На Куп’янском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях украинские силы держат позиции. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Зеленский, передает УНН.
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«Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной. Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Должны все об этом помнить», — отметил президент.
Детали
Глава государства поблагодарил украинцев, которые в течение недели помогали преодолевать последствия российских обстрелов и спасали людей.
Президент отметил:
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- парамедика, лейтенанта полиции Руслана Губанова, который после удара российских террористов спасал раненых, доставал людей из-под завалов. Всего за время службы спас уже 82 человека.
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- парамедика, лейтенанта полиции Олега Сизова, который спас 153 человека за время службы.
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- капитана полиции Елену Василенко, которая выезжает на места ударов, документирует последствия обстрелов, помогает раненым. Сама попала под обстрел артиллерии, была ранена, вернулась на службу.
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- пожарных-спасателей Романа Дычко, сержанта Дениса Суханова, капитана службы гражданской защиты Сергея Чикина.
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- работников ГСЧС Вадима Кучкурду, Евгения Губу и Владислава Курасова, которые спасли из-под завалов трех человек,
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- полицейских Богдана Коваленко и Валерия Великого, которые одними из первых прибыли на место удара и начали доставать людей из-под завалов.
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- старшего лейтенанта полиции Ярослава Куця, который прибыл на место российского обстрела в Сумах и быстро потушил огонь в непосредственной близости к людям, заблокированным под обломками.
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- работников ГСЧС Сумской области: сержанта службы гражданской защиты Павла Жука и Игоря Токаренко, полковника службы гражданской защиты Сергея Галата,
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- пожарных в Одесской области Андрея Носова, Андрея Мосиенко, Андрея Василенко,
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- полицейского из Рени Одесской области, майора Дениса Бандаренко, который спас четырех человек, оказал им медицинскую помощь и доставил в больницу.
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