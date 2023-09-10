За тиждень маємо просування вперед на фронті – Зеленський

ukru
29 березня, 17:57 • 271539 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358933 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299375 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334528 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299645 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219222 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204005 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163992 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534735 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55778 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59065 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70661 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78340 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81845 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391904 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534731 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568386 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565442 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204738 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358928 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174853 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165775 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136710 перегляди
Актуальне
За тиждень маємо просування вперед на фронті – Зеленський

За тиждень маємо просування вперед на фронті – Зеленський

Київ • УНН

 • 234346 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. За минулі сім днів українські війська просунулися вперед. Зокрема є рух на Таврійському та на Бахмутському напрямку. На Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках українські сили тримають позиції. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський, передає УНН.

Цитата

«Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати», — відзначив президент.

Деталі

Глава держави подякував українцям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей.

Президент відзначив:

  • парамедика, лейтенанта поліції Руслана Губанова, який після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 дві людини.
  • парамедика, лейтенанта поліції Олега Сізова, який врятував 153 людини за час служби.
  • капітана поліції Олену Василенко, яка виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл артилерії, була поранена, повернулася на службу.
  • пожежників-рятувальників Романа Дичка, сержанта Дениса Суханова, капітана служби цивільного захисту Сергія Чікіна.
  • працівників ДСНС Вадима Кучкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, які врятували з-під завалів трьох людей,
  • поліцейських Богдана Коваленка та Валерія Великого, які одними з перших прибули на місце удару й почали діставати людей з-під завалів.
  • старшого лейтенанта поліції Ярослава Куця, який прибув на місце російського обстрілу у Сумах та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками.
  • працівників ДСНС Сумської області: сержанта служби цивільного захисту Павла Жука та Ігоря Токаренка, полковника служби цивільного захисту Сергія Галата,
  • пожежників на Одещині Андрія Носова, Андрія Мосієнка, Андрія Василенка,
  • поліцейського із Рені на Одещині, майора Дениса Бандаренка, який урятував чотирьох людей, надав їм медичну допомогу й доправив у лікарню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГУР заявили, що робота Сил оборони триває на ТОТ без прив'язки до "виборів", та анонсували "бавовну"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07