За тиждень маємо просування вперед на фронті – Зеленський

КИЇВ. 10 вересня. УНН. За минулі сім днів українські війська просунулися вперед. Зокрема є рух на Таврійському та на Бахмутському напрямку. На Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках українські сили тримають позиції. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський, передає УНН.