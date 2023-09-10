За тиждень маємо просування вперед на фронті – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. За минулі сім днів українські війська просунулися вперед. Зокрема є рух на Таврійському та на Бахмутському напрямку. На Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках українські сили тримають позиції. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський, передає УНН.
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«Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати», — відзначив президент.
Деталі
Глава держави подякував українцям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей.
Президент відзначив:
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- парамедика, лейтенанта поліції Руслана Губанова, який після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 дві людини.
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- парамедика, лейтенанта поліції Олега Сізова, який врятував 153 людини за час служби.
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- капітана поліції Олену Василенко, яка виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл артилерії, була поранена, повернулася на службу.
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- пожежників-рятувальників Романа Дичка, сержанта Дениса Суханова, капітана служби цивільного захисту Сергія Чікіна.
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- працівників ДСНС Вадима Кучкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, які врятували з-під завалів трьох людей,
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- поліцейських Богдана Коваленка та Валерія Великого, які одними з перших прибули на місце удару й почали діставати людей з-під завалів.
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- старшого лейтенанта поліції Ярослава Куця, який прибув на місце російського обстрілу у Сумах та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками.
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- працівників ДСНС Сумської області: сержанта служби цивільного захисту Павла Жука та Ігоря Токаренка, полковника служби цивільного захисту Сергія Галата,
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- пожежників на Одещині Андрія Носова, Андрія Мосієнка, Андрія Василенка,
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- поліцейського із Рені на Одещині, майора Дениса Бандаренка, який урятував чотирьох людей, надав їм медичну допомогу й доправив у лікарню.
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