Пять человек погибли, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Враг нанес по региону 2107 ударов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Вражеским атакам подверглись 13 населенных пунктов: города Железное, Константиновка, Краматорск, Курахово, Николаевка, Торецк, поселки Острое, Северное, Щербиновка, Максимильяновка, Николаевка, Роскошное, Сергеевка.

Повреждены 40 гражданских объектов - 26 жилых домов, критическая инфраструктура, автомобили.

Пять ударов россия нанесла по городу Николаевка, применив бомбы "УМПБ Д-30сн", ракету "Х-59" и два ударных БПЛА. Один гражданский погиб, трое получили травмы. Поврежден инфраструктурный объект.

Роскошное россияне накрыли из РСЗО "Смерч" – трое жителей погибли, четверо получили ранения, среди них-ребенок 2009 года рождения. Разрушениям подверглись 4 частных дома, два автомобиля, газопровод.

Еще три человека пострадали в результате вражеских ударов - в Максимильяновке, Северном и селе Николаевка.

Под постоянными обстрелами находился Торецк, враг повредил 4 многоквартирных и 4 частных домов.

россияне утром сбросили авиабомбу на Селидово в Донецкой области: 2 человека погибли и 3 ранены