За добу на Донеччині через обстріли п’ятеро загиблих і 11 поранених: ворог бив авіабомбами, дронами та з РСЗВ
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і ще 11, включаючи дитину, отримали поранення в результаті російських обстрілів 13 населених пунктів в Донецькій області.
П’ятеро людей загинули, ще 11 отримали поранення, зокрема дитина внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби. Ворог завдав по регіону 2107 ударів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Деталі
Ворожих атак зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, селища Гостре, Північне, Щербинівка, села Максимільянівка, Миколаївка, Розкішне, Сергіївка.
Пошкоджено 40 цивільних об’єктів - 26 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі.
П’ять ударів росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби "УМПБ Д-30СН", ракету "Х-59" і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Розкішне росіяни накрили з РСЗВ "Смерч" - троє жителі загинули, четверо отримали поранення, серед них – дитина 2009 року народження. Руйнувань зазнали 4 приватних будинки, два автомобілі, газопровід.
Ще троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів - у Максимільянівці, Північному та селі Миколаївка.
Під постійними обстрілами перебував Торецьк, ворог пошкодив 4 багатоквартирних и 4 приватних будинки.
росіяни вранці скинули авіабомбу на Селидове на Донеччині: 2 людини загинули і 3 поранено21.06.24, 10:59 • 27370 переглядiв