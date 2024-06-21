росіяни вранці скинули авіабомбу на Селидове на Донеччині: 2 людини загинули і 3 поранено
Київ • УНН
Двоє людей загинули, троє отримали поранення в результаті російського авіаудару по житлових будинках в Селидове Донецької області.
У Донецькій області сьогодні вранці російські війська завдали авіаудару по Селидовому, двоє людей загинули, троє отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"2 людини загинули і 3 поранено внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - зазначив Філашкін у Telegram.
З його слів, пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.
"Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, - евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я", - наголосив голова ОВА.
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