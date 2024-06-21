Киев • УНН
Два человека погибли, трое получили ранения в результате российского авиаудара по жилым домам в Селидово Донецкой области.
В Донецкой области сегодня утром российские войска нанесли авиаудар по Селидово, два человека погибли, трое получили ранения, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
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"2 человека погибли и 3 ранены в результате удара по Селидово. Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - отметил Филашкин в Telegram.
По его словам, повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.
"Враг продолжает ежедневно целенаправленно бить по мирным жителям Донетчины. В таких условиях лучшее, что можно сделать, - эвакуироваться и не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье", - подчеркнул глава ОВА.
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