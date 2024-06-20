Количество раненых из-за обстрела войсками рф кассетными боеприпасами поселка в Донецкой области возросло до четырех, погибли три человека, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 20 июня, в 12:20, армия государства-агрессора ударила по территории Ильиновской громады Краматорского района, предварительно, кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

"В селе Роскошное получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет. Еще четыре человека: мужчины 32 и 37 лет, 57-летняя женщина, а также парень 14 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - сообщили в прокуратуре.

Пострадавшие от вражеской атаки, как указано, доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Сообщалось о 3 погибших и 3 пострадавших из-за вражеского обстрела кассетными боеприпасами в Донецкой области.