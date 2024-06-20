Ворог обстріляв касетними боєприпасами селище на Донеччині: троє загиблих, серед поранених - підліток
Київ • УНН
Російські війська обстріляли касетними боєприпасами село в Донецькій області, в результаті чого загинули 3 людини і 3 отримали поранення, в тому числі підліток.
російські війська сьогодні, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селище Розкішне Донецької області, троє людей загинули. Загалом внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини 4 людини загинули і 4 отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади - троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених - підліток 2009 року народження
Доповнення
Крім того, зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу - одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Повністю зруйновано 1 будинок, ще 3 - пошкоджені.
Як зауважив голова ОВА, залишатися на Донеччині небезпечно. Тому в черговий раз закликав жителів евакуюватись.