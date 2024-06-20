Киев • УНН
Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами село в Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека и 3 получили ранения, в том числе подросток.
российские войска сегодня, 20 июня, обстреляли кассетными боеприпасами поселок Роскошное Донецкой области, три человека погибли. Всего в результате сегодняшних обстрелов севера Донетчины 4 человека погибли и 4 получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами Роскошное Ильиновской общины-три человека погибли и трое ранены. Среди раненых-подросток 2009 года рождения
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Кроме того, утром россияне сбросили на Константиновку управляемую авиабомбу - один человек погиб, еще один получил ранения. Полностью разрушен 1 дом, еще 3 - повреждены.
Как отметил глава ОВА, оставаться в Донецкой области опасно. Поэтому в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.