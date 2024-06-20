росіяни поцілили авіабомбою по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий
Київ • УНН
В результаті удару російської авіабомби по передмістю Костянтинівки в Донецькій області загинув чоловік і була поранена жінка, зруйнований один будинок і пошкоджені три інших.
Сьогодні, 20 червня, близько 9:00 російські війська обстріляла Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік, також отримала поранення жінка . Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає УНН із посиланням на Суспільне Донбас.
Влучання було в передмістя, там дачні будинки. Чоловік 1955 року народження загинув, жінка 1959 року народження отримала поранення. Армія рф застосувала авіабомбу "КАБ-500"
За його словами, внаслідок атаки один будинок зруйнований, ще три пошкоджені.
Доповнення
російські війська 19 червня обстріляли 16 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів - Розкішного та Торецька. Крім того, четверо людей отримали поранення. 20 червня під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо - без постраждалих.